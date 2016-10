Leder i kommune dømt for at snyde - har anket dommen

Torsdag 6. oktober 2016 kl. 17:10En leder af et flygtningecenter er dømt for at have snydt Langeland kommune for 1,7 millioner kr. Han har anket dommen. Snyderiet fandt angiveligt sted i 2012/13, hvor manden sideløbende drev sit eget vagtfirma, hvorfra han benyttede personale i flygtningecentret. Anklagen mod ham gik på, at han havde faktureret mere end leveret.Dommen afsagt af retten i Svendborg lød på 21 måneder fængsel, hvoraf de 3 måneder skulle afsones.