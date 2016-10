Skandale - folketingmedlemmer smidt ud af salen

Torsdag 6. oktober 2016 kl. 12:41Nu er de nationalistiske tilbøjeligheder også gået over gevind i Folketinget. I formiddag har tingets formand Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti) smidt 4 medlemmer (MF) ud af salen, fordi de bar en bluse med et humanitær budskab. Intet mindre end en skandale, at de er forvist af formanden.Det var de 2 konservative MFer Brian Mikkelsen og Naser Khader og de 2 Venstre-MFer Jane Heitmann og Jan E. Jørgensen, der bar bluser med budskabet "Syrien Aleppo bløder - savesyria".