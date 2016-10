105 gravsten overmalet - ubetænksom aktion

Torsdag 6. oktober 2016 kl. 10:43Det anses hverken for at have noget politisk eller religiøst motiv, at 105 gravsten på kirkegården ved Visborg Kirke i nærheden af nordøstjyske Hadsund er blevet overmalet med grå og sort farve. Hærværk eller måske snarere drengestreger, ubetænksomt i alle tilfælde.Nu skal kirkegårdens folk igang med et større rensearbejde, så man igen kan se navnene på de afdøde på de overmalede gravsten.