Farvel til EU giver England historisk gode muligheder

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 5. oktober 2016 kl. 21:08Der er ved at være fodslaw i England efter farvel til EU-chok'et fra de engelske vælgere i juni. Situationen giver England historisk gode muligheder for at skabe et nyt demokratisk og lige-for-alle land og en betydningfuld nation i international handel og samarbejde. Den engelske premierminister Theresa May stod bag denne melding i dag.Hun talte klokkeklart ved afslutningen af de konservatives kongres. Hvor hun henvendte sig både til sine partifæller og til millioner af arbejderpartiet Labours vælgere, som var med til at stemme landet ud af EU, og magten hjem til England.Theresa May inviterede hele folket til at deltage i forandringen af det engelske samfund. Et samfund for alle, ikke kun en elite. Hvor det er uden betydning, hvilken baggrund man har, hvilken hudfarve og om man er homoseksuel eller til det modsatte køn. Sådan er England ikke i dag, og det skal der gøres op med.