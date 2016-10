Ung mand voldtog 65-årig kvinde råt og brutalt

Onsdag 5. oktober 2016 kl. 17:40Der var brutale enkeltheder om en voldtægtsag, som i dag endte med, at en 27-årig mand blev sendt i varetægtfængsel. Retten i Herning fandt grund til at spærre den unge mand inde for at have slået og gennemtvunget samleje med en 65-årig kvinde i en lejlighed i den midtjyske by.Den unge mand nægtede sig skyldig i anklagerne. De 2 havde tidligere haft nære forbindelser.