1.000 evakueret ved påsat brand på uddannelsested

Onsdag 5. oktober 2016 kl. 15:12Elever og lærere i et antal af omkring 1.000 blev i formiddag evakueret fra et SOSU uddannelsested i nordjyske Ålborg. Brandalarmen gik på et toilet, hvor der var påsat ild til papirruller. Ilden nåede kun at anrette begrænset skade, og ingen personer led fysisk overlast.Branden blev påsat på 4. sal, hvorfor der skete en del vandskade.