Politiet har liget men mangler morderen fra Sandholm

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 5. oktober 2016 kl. 13:36Af og til er der sager, hvor politiet har anholdt og sigtet folk for mord, men hvor liget af den formodet myrdede mangler. I dag er det lige omvendt. Da har man liget af en 47-årig mand, som i weekenden blev knivmyrdet i nordsjællandske flygtningecenter Sandholm, men man mangler morderen.Politiet tror, man ved, hvem der har begået ugerningen. Derfor har man netop udsendt en efterlysning af en 34-årig irakisk mand, som mistænkes for mordet og har været forsvundet lige siden.Efterlysningen kan ses på www.politi.dk under Nordsjællands Politi.