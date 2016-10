Kaos mellem politichef og 600 ansatte - samarbejdet afbrudt

Onsdag 5. oktober 2016 kl. 11:38De 600 politiansattes forening på Fyn har afbrudt samarbejdet med chefen i politikredsen og udtrykt mistillid til hende. Det er ikke muligt at samarbejde med politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen (47 år), som tiltrådte i efteråret 2015. Hun kom med en baggrund uden for politiet.Den fynske politiforening påpeger i sin mistillid til politidirektøren, at samarbejdet har været anstrengt og langt fra reelt. En dramatisk konfrontation, der næppe kan undgå at få følger.