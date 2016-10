Den bureaukratiske mølle med love og regler drejer videre

Tirsdag 4. oktober 2016 kl. 20:15Folketinget er åbnet for det nye år 2016/17 og i overensstemmelse med grundloven har regeringen fremlagt sine planer. Et lovkatalog på 50 sider, der viser hvordan den bureaukratiske mølle med love og regler desværre blot drejer videre - også under en liberal statminister.Lovkataloget og statminister Lars Løkke Rasmussens tale i Folketinget i dag kan læses på www.statsministeriet.dk