Konflikt mellem rockere og politi tager til - klubhuse lukket

Tirsdag 4. oktober 2016 kl. 13:42Det er magt og ikke pædagogik, der anvendes af politiet over for de fynske rockere. I dag har politiet kort og godt lukket de 2 rockergrupper Black Armys og Hells Angels klubhuse i Odense. Lukningen gælder i 14 dage, hvor rockerne så i sagens natur blot samles andre steder.Politiet begrunder lukningen af klubhusene med, at der i dag ved ransagning er fundet flere våben, og at det skal sikre tryghed i den fynske hovedstad.Ved dagens ransagning anholdt man 5 medlemmer af Hells Angels og 2 fra Black Army. De ventes alle løsladt igen. Der er ingen oplysninger om, hvorfor de 7 blev anholdt.