Politikere vil ændre resultatet af folkets røst i Colombia

Tirsdag 4. oktober 2016 kl. 09:48Det colombianske folk blev kaldt til stemmeurnerne for at give deres mening tilkende om en aftale mellem landets regering og mafiaen om fred efter årtier med tusindvis af dræbte. Folket har stemt - lige over 50% sagde nej til aftalen - og nu vil politikerne ændre folkets røst. Forsøge at gennemtrumfe aftalen alligevel.Politikerne forsøger at samle sig for at manipulere aftalen igennem, hvilket må betegnes som langt fra demokratiske idealer. Det medvirker næppe til fred i det urolige land.Sydamerikanske Colombia har 45 millioner indbyggere. Landet er en af verdens største producenter af narkotika.