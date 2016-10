Cykleunion i krise fyrer direktør

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. oktober 2016 kl. 16:25Danmarks Cykle Union (DCU) er økonomisk på hælene. Man har iværksat en plan for genopretning af økonomien. I dag har man fyret unionens direktør Per Henrik Brask. Efter OL i Brasilien stoppede sportchef Lars Bonde. De 2 jobs vil bestyrelsen nu overveje fremtiden for.Per Henrik Brask kom til DCU for 1 år siden. Med baggrund fra en række virksomheder herunder banker.