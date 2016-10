1.176 civile dræbt den sidste måned i borgerkrigens Syrien

Mandag 3. oktober 2016 kl. 14:27Man forsøgte at skabe våbenhvile, som brød sammen. Man har forsøgt at koordinere den internationale indsats, men det er mislykkedes. Russisk og syrisk militær har bombet, dræbt og ødelagt humanitære installationer og civile mål. Imens kæmper FN for at finde en løsning.Uden ende er Syrien kaos og tragedier på stribe. 1.176 civile blev dræbt den sidste måned - tæt ved 1.000 i forbindelse med de russiske og syriske angreb.