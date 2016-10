Ung kvinde dræbt i solo-ulykke

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. oktober 2016 kl. 09:38En 19-årig kvinde døde i morges på sygehuset i Odense af de kvæstelser, hun pådrog sig ved en solo-ulykke i bil på en landevej mellem Brande og østjyske Horsens i aftes. Den unge kvinde mistede herredømmet over bilen og kørte med stor kraft direkte ind i et vejtræ.Kvinden var lokalt kendt, hvorfor det muligvis var for høj hastighed, der var årsag til den tragiske ulykke.