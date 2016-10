Dansk Folkeparti er på vej ned hos vælgerne i ny opinion

Mandag 3. oktober 2016 kl. 06:43Venstre har tabt sine vælgere på gulvet med statminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen for partiet, viser en aktuel opinion fra analyseinstituttet Voxmeter. Partiet står til kun lige over 17% af stemmerne. En rutschetur der ikke er ny. Det er det derimod, at Dansk Folkeparti er på vej ned hos vælgerne og i den nye måling er under 18%.Dermed skifter også flertallet i Folketinget ved et nyvalg her og nu. Den socialistiske side (rød blok) vil få over 52% af stemmerne, den borgerlige (blå blok) under 48%.Socialdemokraterne er i målingen 10% points større end Venstre.