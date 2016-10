Hundreder dræbt i fight mellem festival deltagere og politi

Søndag 2. oktober 2016 kl. 17:42Det er mindre end 2 måneder siden, der var dødbringende kampe mellem demonstrerende og politi i den etiopiske hovedstad Addis Ababa. I dag har et nyt sammenstød kostet hundreder af dræbte i en fight mellem religiøse festival deltagere og politi i den store Oromia region i det østafrikanske land.Endnu er det sparsomt med præcise oplysninger, men de foreløbige meldinger går på, at politi både på jorden og fra helikopter åbnede ild mod festival deltagerne. Forinden havde man kastet tåregas, som skabte total panik hos de iøvrigt fredelige deltagere i den religiøse festival.Utilfredsheden i Etiopien tager til uge for uge, og det peger i retning af en kommende voldsom konfrontation mellem folket og statmagten, der har forbudt demonstrationer og lukket sociale medier. Kritik og oprør tolereres ikke.