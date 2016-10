Tunge narko-kvinder og -mænd varetægtfængslet

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. oktober 2016 kl. 12:17En stor narko-sag er under udvikling og afsløring i det fynske, hvor 6 tunge narko-kvinder og -mænd (3 af hvert køn) i alderen 29-60 år netop er blevet varetægtfængslet. Kilovis af amfetamin og kokain blev sammen med våben fundet, da politiet for nogle døgn siden slog til.Narko-handlen har haft sit omdrejningpunkt i Odense og vestfynske Årup. Indtil videre 4 kg mener politiet, de fængslede har solgt eller haft til hensigt at sælge.