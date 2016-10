England skriver nu en stor regning til EU i forbindelse med sin udtræden

Søndag 2. oktober 2016 kl. 10:18Det bliver mere og mere åbenlyst, hvorfor modstanden over for Englands udtræden af EU blev så ihærdigt modarbejdet (af EU), inden de engelske vælgere skulle stemme - og sagde rungende farvel. England var nemlig på alle måder et meget betydningfuldt land i EU - og nu kommer der en regning fra englænderne i forbindelse med deres udtræden. En regning, der omfatter Englands andel af store værdier bl.a. i ejendomme og kunst (!). Desuden vil det hurtigt være mærkbart, at Englands betalinger til EU er borte (de har udgjort over 10% af EUs budget). Den engelske premierminister Theresa May (billedet) har i dag samlet sin regering for at drøfte disse og mange flere forhold i forbindelse med landets EU-farvel.Det ser i tiltagende grad sådan ud, at EU skal indtage en mere ydmyg indstilling og se at få forhandlet samarbejde med det selvstændige England på plads.Rundt i de øvrige EU-medlemlande skal man nok til at kigge indad på, hvad det er, der foregår bag kulisserne - og om man skal blive i "klubben" eller følge Englands eksempel.Det er et helt andet EU i dag, end det danskerne stemte ja til i dag for 44 år siden - og blev medlem af samtidig med England.