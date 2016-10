Rungende nej til EU på vej fra det ungarnske folk

Lørdag 1. oktober 2016 kl. 22:39De ungarnske vælgere skal til stemmeurnerne søndag for at tage stilling til EUs fordeling af flygtninge, lige under 1.800 til Ungarn. Det ventes at blive et rungende nej til EU, der ikke skal bestemme på landets vegne, mener både regeringen og 70% af folket ifølge opinion målinger.Får den ungarnske regering folkets opbakning som ventet, betyder det nye problemer i det i forvejen forhutlede EU.Det var også EUs dominans over for medlemlandene, der i juni førte til det rungende farvel til EU fra det engelske folk.