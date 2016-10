Liste Z stopper jagten på opstilling til Folketinget

Lørdag 1. oktober 2016 kl. 20:51Fremskridtpartiet, der i sommeren 1972 blev stiftet af navnkundige Mogens Glistrup (1926-2008), med listebogstav Z stopper jagten på opstilling til Folketinget ved næste valg. Det sker for ikke at spilde stemmer ved et kommende valg, hvor man vil se, hvad "Nye Borgerlige" har at byde på.Den endelige beslutning om indsamlingen af vælgererklæringer vil blive truffet på landsmødet i liste Z den 29. oktober.Fastholdes bestyrelsens beslutning er det dog samtidig ensbetydende med, at Fremskridtpartiet fortsat stiller op til kommune- og regionvalg.Der er yderligere info på www.fremskridtspartiet.dk