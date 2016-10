Konkurser faresignal om elendig udvikling i dansk økonomi

Lørdag 1. oktober 2016 kl. 17:44Tvangauktioner på et fortsat højt niveau overhales nu af konkurserne som faresignal om elendig udvikling i dansk økonomi. I september var der 435 bekendtgørelser i forbindelse med konkurs fra landets skifteretter. I september 2015 var antallet "kun" 246 - en alarmerende stigning.At der ikke er tale om en enkelt måneds udvikling beretter tal for årets første 9 måneder om. Da var konkursantallet 4.831 (bekendtgørelser) mod 2.915 de første 9 måneder i fjor.En dramatisk udvikling, der vidner om vanskelighederne ved at drive virksomhed i Danmark. Bureaukratiet er vokset udover alle grænser og er dødbringende for privat foretagsomhed. Det eneste i vækst er beklageligvis bureaukratiet.