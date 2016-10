Kvinde dræbt af bil i høj fart

Lørdag 1. oktober 2016 kl. 17:20En 61-årig kvinde blev sent i aftes dræbt, da hun blev kørt ned af en bil i høj fart på Frederiksberg i København. Bag bilrattet sad en 20-årig mand, som blev anholdt og i dag er varetægtfængslet i et grundlovforhør. Man mistænker ham også for at have været påvirket af alkohol.Kvinden blev straks efter ulykken bragt til Rigshospitalet, hvor lægerne imidlertid ikke kunne genoplive hende.