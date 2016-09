FN-anklager om krigforbrydelser mod syrisk sygehus

Lørdag 1. oktober 2016 kl. 12:07Det er skarpe vendinger, der benyttes af FNs generalsekretær Ban Ki-moon, efter at et stort humanitært etableret sygehus i syriske Aleppo netop er blevet ramt af et ødelæggende bombardement. Krigforbrydelser er den korte og klare betegnelse, der hæftes på angrebene, som tillægges syrisk og russisk militær.Der er endnu ingen meldinger om ofre og ødelæggelsernes omfang, men alle raser over begivenhederne. Altså lige med undtagelse af de skyldige.