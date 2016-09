61-årig kvinde gik amok - bag bilrattet og er anholdt

Lørdag 1. oktober 2016 kl. 09:26En noget alternativ adfærd udspillede sig sent i aftes hos en bilist nær sydvestjyske Esbjerg, hvor en 61-årig kvinde øjensynligt gik amok bag rattet i sin bil. Hun kørte på motorvejen i den forkerte kørselretning og forsøgte at ramme andre biler, hvoraf 2 kørte galt. Det lykkedes først politiet at stoppe hende, efter at en politibil bevidst påkørte hende.Da det skete, havde kvinden forladt motorvejen og var på vej ind mod den store sydvestjyske by. Hun kørte gennem en rundkørsel antageligt med 150 km/t og blev først endelig stoppet ved kollision med et træ. Hun var fysisk uskadt.Kvinden blev på sygehuset lagt i kunstigt koma. Det er derfor tvivlsomt, om hun som anholdt kan møde i retten til grundlovforhør i dag.