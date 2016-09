Postbudet forsvinder lørdag

Fredag 30. september 2016 kl. 22:03Den fysiske post svinder stadig mere ind i takt med, at den digitale kommunikation overtager kontakten mellem folk. Postvæsenet er derfor skrumpet gevaldigt over de senere år, nu skal man betale ekstra for at sikre sig et fysisk brev komme frem næste dag. Næste skridt tages 1. januar - da forsvinder postbudet om lørdagen.I det nye år er der altså alene fysisk postomdeling de 5 hverdage mandag-fredag. Måske er næste skridt lige om hjørnet - omdeling hver 2. dag eller blot en gang om ugen...