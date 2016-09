Tvangauktionerne holder sig på højt niveau i Nykøbing F

Fredag 30. september 2016 kl. 21:14Tvangauktionerne holder sig på et fortsat højt niveau i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Det viser 48 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktioner i den forløbne måned fra retten i Nykøbing F. Nøjagtig det samme antal som i september 2015. Et tegn på at der går den gale vej.I de første 9 måneder i år var der 353 tvangauktion-bekendtgørelser fra retten i Nykøbing F. I fjor 397 i løbet af de første 9 måneder. Altså er fald, der imidlertid er udlignet for den forløbne måneds vedkommende.I hele landet var der 364 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktioner i den forløbne måned. Sidste år i september 474 i hele landet. Altså et fald i modsætning til retkreds Nykøbing F.