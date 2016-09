Kvinde mistede kontrol over bil - blev dræbt mod en mur

Fredag 30. september 2016 kl. 19:08En kvinde i 60 års alderen blev i eftermiddag dræbt i en voldsom solo-ulykke, da hun kørte på Jyllingevej ud af København. Pludselig mistede hun kontrollen over bilen, som kørte tværs over vejen og direkte ind i et telefonskab og en havemur. Kvinden blev dræbt på stedet.Der foreligger ingen nærmere forklaring på, hvorfor kvinden mistede herredømmet over bilen og kørte i døden.