Gammel dame dræbt da hendes hus naturgas-eksploderede

Fredag 30. september 2016 kl. 09:05Den helt enorme naturgas-eksplosion, som sent i går eftermiddag lagde et hus i landsbyen Stjær vest for Århus totalt i ruiner, kostede også dets beboer livet. En gammel dame på 87 år formodes at være den dræbte, man har fundet i resterne af det helt ødelagte hus. Politiet afventer hende endeligt identificeret.Også omkringliggende huse blev alvorligt beskadiget ved den helt ustyrlige eksplosion, som man fortsat rydder op efter i landsbyen.