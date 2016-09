Tog bremsede ikke på station - 1 dræbt og 108 kvæstet

Torsdag 29. september 2016 kl. 23:54Det gik gruelig galt på stationen i Hoboken i den amerikanske stat New Jersey i morges, da et tog ankom. Det bremsede nemlig ikke, og det helt store kaos med lemlæstelse og ødelæggelser fandt sted. Indtil videre 1 dræbt og 108 kvæstet. Den dræbte stod på en perron på stationen.Der er endnu ingen endegyldig forklaring på den voldsomme ulykke. Nu hvor det er sidst på eftermiddagen i Hoboken (som er 6 timer efter dansk tid) ryddes der op for fuld kraft på den ødelagte station.