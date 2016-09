Landsby-hus jævnet med jorden ved naturgas-eksplosion

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. september 2016 kl. 19:38Hvor en ældre kvinde, som boede i huset, er - vides endnu ikke. Hendes hus i landsbyen Stjær vest for Århus blev i eftermiddag jævnet med jorden ved en enorm naturgas-eksplosion, der rystede hele området. Politi med redninghunde leder efter kvinden, som man ikke ved opholdt sig i huset eller var borte.Der blev installeret naturgas i huset for et par uger siden. Brandvæsenet har til aften endnu nok at gøre med at stoppe udsivende gas og den efterfølgende brand i huset.Også omkringliggende huse har lidt betydelig skade ved den meget voldsomme eksplosion.