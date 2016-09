Slut med "Intensiv-Pleje" - plejefirma konkursramt

Torsdag 29. september 2016 kl. 16:59Et stort antal seniorer og andre med plejebehov og service i de nordjyske kommuner Jammerbugt og Ålborg har i dag fået en overraskelse. Firmaet "Intensiv-Pleje Jammerbugt ApS" er konkurs - og øjeblikkeligt ophørt. Nu arbejder man på at finde nye løsninger straks for mindst 125 personer.Plejefirmaet blev etableret i 2012, og det er ikke det første private hjemmehjælp- og plejefirma, der bukker under af økonomiske årsager.