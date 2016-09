Fakta: det går skidt i Danmark - aviser fyrer nu også ansatte

Torsdag 29. september 2016 kl. 16:06Konkurser, tvangauktioner, skrumpende ordrebøger o.s.v. er dagens Danmark. Lige i dag desuden fyringer i den store stil i kendte danske virksomheder som Novo. Det går skidt, uanset hvem der forsøger at male 29. september 2016 rosenrød. Derfor forøges også antallet af arbejdløse, og flere kommer til med aktuelle fyringer. Som nu også rammer aviser på Fyn og i Jylland. De Jysk Fynske Medier er igang med at spare i den helt store stil (140 millioner kr.) og nedlægger 67 jobs. I dag er 7 blevet fyret, mens resten forsvinder efter aftale og jobs ikke genbesættes. Trykte aviser er fortid, og de digitale kan ikke generere indtægter i tilstrækkeligt omfang. Hvis man klikker ind på www.dst.dk er der kun elendighed at læse i Nyt fra Danmarks Statistik i dag.Der berettes nemlig om stigende arbejdløshed (Nyt nr. 410) og konjunkturer med pil nedad (Nyt nr. 411-414). Vær OBS! på, at Danmarks Statistik manipulerer med ordene for at få det hele til at se bedre ud - end det er!