Novo fyrer 1.000 ansatte - 500 i arbejdløshedkøen i Danmark

Torsdag 29. september 2016 kl. 10:52Medicinalfirmaet Novo Nordisk med hovedsæde i Bagsværd i København fyrer 1.000 ansatte, hvoraf de 500 rammer i Danmark og placerer dem i arbejdløshedkøen her i landet. Årsagen er ikke dårlige resultater, men at de gode resultater skal fastholdes. Novo tjente 19.400 millioner kr. i 1. halvår 2016.Man forventer også at fastholde det store flotte resultat for hele året - og så vil Novo fortsætte den økonomiske linje under indtryk af stærkere konkurrence i fremtiden. Derfor fyres ansatte inden for forskning og udvikling, samt forskellige funktioner i hovedsædet, samt de øvrige 500 rundt i verden.