Mand faldt i vandet på vej ombord på skib og druknede

Torsdag 29. september 2016 kl. 10:17En 47-årig ikke nærmere beskrevet sjællandsk mand druknede i nat, da han faldt i vandet undervejs ombord på et skib ud for nordjyske Skagen. Manden var tilkaldt for at foretage en reparation på skibet. Hvordan det kunne ske, at han faldt i vandet, er endnu uklart.Manden nåede at opholde sig i vandet i omkring 10 minutter, inden han blev reddet op og efterfølgende fløjet til Ålborg. Han var imidlertid død ved ankomsten til sygehuset.