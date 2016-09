Præsident Barack Obama underkendes af parlamentet

Onsdag 28. september 2016 kl. 21:56Den amerikanske præsident Barack Obama slutter sin 8 år lange karriere af med et gevaldigt nederlag. Det amerikanske parlaments 2 kamre har nedstemt et præsident-veto mod lovgivning med overvældende flertal. 338 mod 74 stemmer i Repræsentanternes Hus og 97-1 i Senatet.Det er ikke sket tidligere. Obama har tidligere nedlagt veto i 10 andre tilfælde i sine 8 år som præsident.Den aktuelle sag drejer sig om lovgivning, der giver amerikanere mulighed for at sagsøge saudi arabere i forbindelse med den fortsatte oprydning i følelser, økonomi og jura efter terror-angrebet 11. september 2001 mod tårnene i World Trade Center i New York.