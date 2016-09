Mand blev syg bag bilrattet - dræbt i frontal kollision

Onsdag 28. september 2016 kl. 17:24En ikke nærmere identificeret mand blev i eftermiddag dræbt i sin bil i en voldsom frontal kollision med en lastbil på en landevej 10-15 km syd for nordjyske Hjørring. Den sandsynlige forklaring på ulykken var, at manden blev syg bag rattet og styrede direkte over i den modsat rettede vejbane.Den store lastbils chauffør var fysisk uskadt trods den brutale ulykke.