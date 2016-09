Enormt kup-kaos i det urolige og udemokratiske Tyrkiet

Onsdag 28. september 2016 kl. 11:21Tyrkiet fortsætter sin hetz mod anderledes tænkende bl.a. begrundet i det mystiske kup-forsøg i juli. Det er i dag kommet frem, at 32.000 er anholdt og vil blive stillet for retten, fordi de angives at have forbindelse til den tyrkiske teolog Fethullah Gülen (75 år), der har levet i eksil i USA siden 1999.Den enevældige tyrkiske præsident Recep Erdogan påstår, at Gülen stod bag sommerens kup-forsøg. Hvilket Gülen har pure afvist. Men alene påstanden om en sammenhæng til de mystiske begivenheder i dagene omkring 15.-16. juli og nu også i månederne efter er nok til at folk kastes i fængsel i det urolige og udemokratiske land.Udover de svimlende mange anholdte er titusindvis blevet fyret og fjernet fra deres job og tillidposter, ligeledes fordi de antages at tilslutte sig Fethullah Gülen og hans bevægelse. Udrensningen og det enorme kup-kaos får næppe nogen ende - og fører snarere til en modreaktion.