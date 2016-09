Mand anholdt for stue-mord

Onsdag 28. september 2016 kl. 09:10Politiet er meget tilbageholdende med oplysninger om et mord, som antages at være fuldbyrdet mandag aften i landsbyen Hørdum i nordvestjyske Thy, hvor en 59-årig mand af sin søn blev fundet skudt i stuen. En mand er nu anholdt, men der foreligger ikke yderligere oplysninger.Det forventes, at den anholdte i dag fremstilles i grundlovforhør.