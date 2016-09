Det omdiskuterede lands 9. præsident er død

Onsdag 28. september 2016 kl. 06:53Den tidligere israelske præsident Shimon Peres er død 93 år. Han overlevede dermed ikke problemer med hjerte og kredsløb, som opstod for et par uger siden, hvor han svækket blev indlagt på sygehus. Et liv i og med det omdiskuterede land, hvis 9. præsident han var, er slut.Shimon Peres blev født i Polen og kom til det mellemøstlige område som immigrant. Han var fremme i den politiske front i Israel fra 1952. Den utrolig omfattende politiske karriere sluttede med præsidentposten 2007-2014.