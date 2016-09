Selvmord-bomber slår mindst 17 ihjel og kvæster endnu flere

Tirsdag 27. september 2016 kl. 23:04Denne septemberdag slutter som så mange andre dage med bedrøvelige efterretninger fra de urolige arabiske lande. Mens klokken runder midnat i Iraks hovedstad Bagdad slikker man endnu sårene efter et par selvmord-bomber i dag, hvor mindst 17 blev slået ihjel og op mod 60 kvæstet.Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har allerede meddelt, at den stod bag de 2 dødbringende angreb.