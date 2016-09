Vognmandfirma i Stubbekøbing konkurs efter ejers død

Tirsdag 27. september 2016 kl. 22:17Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Vognmandforretningen Aage Eriksen ApS, Alslevvej 27 i Stubbekøbing. En fallit, der følger i kølvandet på ejeren Kjeld Allan Eriksens død for lidt over 7 måneder siden. Vognmandfirmaet (selskabet) blev grundlagt i 1978.Vognmanden ejede personligt den store ejendom på Alslevvej 27 i Stubbekøbing. Den indgår i dødboet efter ham.