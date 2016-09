Ung mand dræbt i frontal kollision på vej i naturområde

Tirsdag 27. september 2016 kl. 18:23En 25-årig mand blev i eftermiddag dræbt i en voldsom frontal kollision med en anden bil på en vej i naturområdet ved Vellerup Sommerby ud til nordsjællandske Isefjorden. Den modkørende bil kørte over i den unge mands vejbane. Han blev dræbt på stedet.En 19-årig mand bag rattet i ulykkebilen havde forsøgt at rette op efter en tur i rabatten, og i den forbindelse kom han i stedet over i den forkerte vejside. Den dødbringende kollision var uundgåelig. Den 19-årige slap fysisk uskadt fra den tragiske ulykke.