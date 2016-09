Lolland-Falsters biskop stopper for at studere islam og kristendom

Tirsdag 27. september 2016 kl. 14:36Biskop i Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard (billedet) fratræder 1. august 2017. En åndelig og praktisk gerning han har haft siden 2005. Han kom til roe-landsdelen med en unik balast som sognepræst og provst i det multi-kulturelle Gellerup i Århus. Han er cand.theol. fra Århus Universitet, og dertil vender han næste år tilbage for at skrive pd.d-afhandling om islam og kristendom. Et område han har beskæftiget sig med i mange år, og jo aldrig har været mere aktuel end nu. Han har planlagt sin afskedgudstjeneste i forbindelse med Landemodet 14. juni. Indtil da har lokalsamfundet Lolland-Falster tid til at finde en ny biskop, der får meget at overtage og bygge videre på efter Steen Skovsgaard.- Jeg har fået en unik mulighed, som jeg er utrolig spændt på og taknemlig for. Jeg har nemlig fået tilsagn fra kirkeministeriet, der gør det muligt at søge ind på Aarhus Universitet som ph.d.-studerende fra september 2017. Her vil jeg få lejlighed til at studere et af de helt store, brændende og forsømte spørgsmål: De sidste tider og dommedag - i islam og kristendommen. Mit mål er at lave et sammenlignende studie af, hvad vi venter og håber på som henholdsvis kristne og muslimer, lyder det fra Steen Skovsgaard på vej til take-off.Steen Skovsgaard fylder 64 år på fredag.