Fulde mænd ville stjæle hjertestarter i Guldborg

Tirsdag 27. september 2016 kl. 12:392 meget fulde mænd på 32-35 år forsøgte i den forløbne weekend at stjæle en hjertestarter i deres hjemby Guldborg på Lolland. De nåede ikke så langt, inden politiet dukkede op. De blev anholdt, løsladt - men mindre end 24 timer senere blev de igen anholdt.Sidste gang var det på banegården i Næstved, hvor de stadig meget berusede var til stor gene for andre. De 2 herrer kan nu se frem til at skulle betale lidt ekstra for deres umådeholdne alkohol indtagelse.