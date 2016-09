Søn fandt sin far skud-dræbt

Tirsdag 27. september 2016 kl. 10:17En 59-årig mand blev sent i aftes fundet skud-dræbt i sit hjem i landsbyen Hørdum i nordvestjyske Thy. Det var mandens søn, der fandt sin far i stuen, øjensynligt dræbt af skud fra et jagtgevær. Politiet har lige siden efterforsket mordet. Ingen er anholdt.Den myrdede mand og hans søn boede sammen.