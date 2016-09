9 kvæstet af skydegal mand i nyt shoppingcenter drama

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 26. september 2016 kl. 21:32For 3. gang inden for under 10 dage har der i dag været et brutalt angreb på tilfældige mennesker ved et amerikansk shoppingcenter. Denne gang i Houston i Texas, hvor en skydegal mand plaffede løs og kvæstede 9 heraf en enkelt meget alvorligt.Den skydende mand blev dræbt af politiet, som imidlertid endnu ikke har kunnet identificere ham. Hans bil var fyldt med våben.Der er endnu ikke ro i Houston, hvor det er midt på eftermiddagen (byen er 7 timer efter dansk tid).