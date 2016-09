Kvinde dræbt af bus - kørt ned i fodgængerfelt

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 26. september 2016 kl. 18:07En 65-årig kvinde blev i eftermiddag dræbt i en voldsom ulykke i Køge. En buschauffør overså kvinden, der var på vej over gaden i et fodgængerfelt. Hun blev svært kvæstet fløjet til Rigshospitalet i København, hvor lægerne imidlertid kæmpede forgæves for at redde hendes liv.Nogle få timer efter den tragiske ulykke måtte lægerne opgive og erklære kvinden død.