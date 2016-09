Stadig flere unge er i knibe under praktisk uddannelse

Mandag 26. september 2016 kl. 13:54Jo mere bureaukratiet har udviklet sig, også inden for uddannelsernes område, des værre er det gået med alting. Regulering og kontrol fører kun til problemer, og de har ikke været større nogensinde end lige nu, hvor 14.300 mangler en praktikplads som led i deres uddannelse.Det er 1.500 flere i knibe under den praktiske del af deres uddannelse i forhold til sidste år. Hvert år en ny kedelig rekord.At tage sig en praktisk uddannelse er også blevet gjort til en videnskab, og at finde rundt i regel-junglen er den første udfordring. Antallet af unge, der søger en praktisk uddannelse, er da også voldsomt faldende - 10% i forhold til sidste efterår.