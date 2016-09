Røver slog til efter lukketid

Mandag 26. september 2016 kl. 10:35En udspekuleret røver slog sent i aftes til mod et Rema 1000 supermarked i nordjyske Storvorde øst for Ålborg. Det var lige efter lukketid, røveren stod klar, da en ansat lukkede sig ud af bagdøren. Ind igen sammen med røveren, som truede sig til et ukendt beløb - og skyndsomt forsvandt.Hverken penge eller røver, der medbragte en taske til udbyttet, er set siden.