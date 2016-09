Badehotel brændt helt ned - 70 gæster evakueret i lyntempo

Mandag 26. september 2016 kl. 08:43Svinkløv Badehotel i Slettestrand nord for Fjerritslev helt ude i klitterne ved nordjyske Jammerbugten er i nat brændt ned til grunden. 70 gæster på hotellet blev evakueret i lyntempo, og ingen har lidt fysisk overlast. Badehotellet fra 1925 er til gengæld væk.Brandvæsenet har været i aktion hele natten med at bekæmpe ilden, der grådigt slugte de gamle træbygninger. Der var intet at stille op mod flammerne, som formentlig er opstået i hotellets køkken.